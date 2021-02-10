Котельная при вузе в Тульской области работала с нарушениями экологической безопасности Фото: Алексей ФОКИН

Нарушения были выявлены в работе котельной Новомосковского института Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Окрестные жители не раз жаловались на ядовитые химические запахи, витавшие периодически по округе.

По факту обращений была проведена выездная проверка сотрудниками Новомосковской прокуратуры совместно с экологами, в ходе которой выяснилось, что среди древесной щепы, на которой работает котельная, присутствуют мелкие фракции пластика и полиэтилена. Как результат: в отношении вуза вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ, материалы направлены в региональное минэкологии.