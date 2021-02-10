Жителя Тульской области насильно лишили водительских прав Фото: Алексей ФОКИН

Так, в ходе проверки установлено, что 35-летний житель Киреевска имел водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, страдая при этом заболеванием, при котором садиться за руль противопоказано.

Межрайонный прокурор направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия водительских прав до окончания его лечения и получения соответствующего медицинского заключения.

Суд удовлетворил заявленные требования.