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Жителя Тульской области насильно лишили водительских прав

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения
Игорь КОПЫТОВ
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Жителя Тульской области насильно лишили водительских прав

Жителя Тульской области насильно лишили водительских прав

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в ходе проверки установлено, что 35-летний житель Киреевска имел водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, страдая при этом заболеванием, при котором садиться за руль противопоказано.

Межрайонный прокурор направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия водительских прав до окончания его лечения и получения соответствующего медицинского заключения.

Суд удовлетворил заявленные требования.