В поселке Октябрьский на пожаре погиб мужчина: следствие проводит проверки Фото: Алексей ФОКИН

9 февраля в заброшенном доме на 10-м проезде в тульском поселке Октябрьский погиб 53-летний мужчина. Предположительно, он был лицом без определенного места жительства. Сам дом полностью выгорел внутри.

Следствие начало проверки по факту гибели человека. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.

По предварительной информации причиной пожара могла стать неосторожное обращение с огнем.