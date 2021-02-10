Трамвайное кольцо на Красном перекопе в Туле, возможно, обустроят в нынешнем году Фото: Алексей ФОКИН

Обустройство нормального проезда параллельно имеющимся трамвайным рельсам предполагалось сделать еще в прошлом году. Но тогда помешали неблагоприятные погодные условия. Возможно, нынешний летний сезон окажется более подходящим.

Благодаря переустройству покрытия трамвайных путей на участке от пересечения ул. Кауля и ул. Перекопской до ул. Михеева — читай: асфальтированию участка - удастся вывести общественный транспорт на ул. Михеева, минуя ул. Кауля от пересечения ее с ул. Перекопской до ул. Тимирязева. Речь идет о маршрутках № 55. Таким образом получится совместить автобусную и трамвайную остановки в одном месте в районе дома № 8.