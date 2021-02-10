Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 февраля 2021: 179 выздоровевших за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 10 февраля, 160 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 30 576.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 179. В общей сложности в области вылечились 28 009 человек.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 9 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 103.