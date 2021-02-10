В Тульской области обнаружены два очага бешенства Фото: Алексей ФОКИН

Так, карантин по бешенству установлен на улице Родниковой, 58 в тульском селе Маслово. Очаг выявлен на территории одного из домов.

Второй очаг бешенства животных обнаружен в одном из гаражей в районе дома № 34 на улице Колхозной села Новое Павшино в Дубенском районе.

На время действия карантина запрещено торговать домашними животными и вывозить собак и кошек за пределы карантинной зоны. Также не допускается отлов животных для вывоза в зоопарки или расселения в другие районы. Карантин будет действовать еще 2 месяца после того, как зафиксирован последний случай бешенства.