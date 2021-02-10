В 2021 году в Туле начнут работать шесть новых детских садов

Фото: tula.ru

Новых воспитанников уже приняли детские сады в оселке Северный и ЖК «Времена года». Оба садика очень уютные, на их постройку потратили более 285 миллионов рублей. Их помещения отвечают всем современным требованиям.

Здания приспособлены для маломобильных групп населения, соответствуют всем правилам противопожарной безопасности, установлены новые системы охраны и рециркуляторы воздуха. Групповые и спальные помещения, спортивные и музыкальные залы, кабинеты, а также технические помещения оснащены современной мебелью и технологическим оборудованием.

На территории располагаются индивидуальные для каждой группы прогулочные и физкультурные площадки.

В общей сложности, в наступившем году появятся шесть новых детских садов, в которых будут еще 800 мест для маленьких туляков. Кроме того, благодаря этому пропадет очередь в детские сады детей до 3 лет.