В Тульской области за сутки на пожарах погибло два человека Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 9 февраля в заброшенном доме на 10-м проезде в тульском поселке Октябрьский погиб 53-летний мужчина. Предположительно, он был лицом без определенного места жительства. Сам дом полностью выгорел внутри.

Также, в поселке Волово после пожара на улице Ленина обнаружен труп человека. На место происшествия первые пожарные расчеты прибыли через 2 минуты после поступления информации, открытое горение было ликвидировано за 13 минут. Личность погибшего устанавливается.

Также горели жилые дома на улице Васильева в Узловой, в деревне Братьково Дубенского района, дача в деревне Лаптево Заокского района, палатка на улице Баженова и квартира на улице Галкина в Туле.