В Туле появится новый муниципальный автобусный маршрут Фото: Алексей ФОКИН

В последнее время достаточно популярный коммерческий маршрут № 40-к, продленный в прошлом году от дальнего Криволучья до деревни Бежка, вызывает много нареканий туляков. Машины нередко сходят с линии задолго до официального окончания рабочего дня — после 19.00 дождаться микроавтобуса практически невозможно. Да и в выходные частотой движения они тоже не балуют. Впереди же — дачный сезон, когда потребность в этом маршруте в Пролетарском округе станет особо актуальной.

В настоящее время у перевозчика, обслуживающего маршрут, отсутствуют необходимые ресурсы, наладить регулярный интервал движения он не может. Поэтому для возможности стабилизации работы городскими властями принято решение создать новый муниципальный маршрут «Завод РТИ – д. Бежка», который будет работать с предоставлением льгот по оплате проезда.

Будут ли сняты с линии все коммерческие микроавтобусы или это будет смешанное обслуживание двумя перевозчиками, пока неизвестно.