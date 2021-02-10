В Туле хотят закрыть кальянную за несоблюдение «антиковидных» правил Фото: Алексей ФОКИН

Решение о приостановлении деятельности заведения должен принять Зареченский районный суд. Поводом для судебного разбирательства послужили итоги прокурорской проверки.

Так, установлено, что 15 января 2021 кальянная «НЕОН», несмотря действие на территории Тульской области указа губернатора № 41, работала в штатном порядке несмотря на ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В помещении находились сотрудники и посетители, курившие кальяны.

Надзорное ведомство теперь просит приостановить деятельность кальянной до снятия ограничений. Рассмотрение дела по иску прокурора к предпринимателю назначено на 24 февраля 2021 года.