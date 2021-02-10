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Губернатор Тульской области встретился со школьником, который спас сноубордиста в Красной Поляне

Мальчик не остался равнодушным и помог человеку, попавшему в снежную яму
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Фото: tularegion.ru

Фото: tularegion.ru

9 февраля Губернатор Алексей Дюмин встретился с тринадцатилетним туляком Иваном Зиминым и его отцом Сергеем. В конце января на горнолыжном курорте Красная Поляна мальчик помог человеку, попавшему в снежную яму. Он очистил сноубордисту лицо от снега, чтобы он смог дышать, и позвал на помощь. Губернатор лично поблагодарил мальчика за неравнодушие и смелость. Алексей Дюмин вручил юному герою благодарность и компьютер для обучения в подарок. Кроме того, глава региона сделал мальчику ещё один памятный подарок — свой берет командира Сил специальных операций РФ.