Губернатор Тульской области встретился со школьником, который спас сноубордиста в Красной Поляне

Фото: tularegion.ru

9 февраля Губернатор Алексей Дюмин встретился с тринадцатилетним туляком Иваном Зиминым и его отцом Сергеем. В конце января на горнолыжном курорте Красная Поляна мальчик помог человеку, попавшему в снежную яму. Он очистил сноубордисту лицо от снега, чтобы он смог дышать, и позвал на помощь. Губернатор лично поблагодарил мальчика за неравнодушие и смелость. Алексей Дюмин вручил юному герою благодарность и компьютер для обучения в подарок. Кроме того, глава региона сделал мальчику ещё один памятный подарок — свой берет командира Сил специальных операций РФ.