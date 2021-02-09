В Туле отметили 149-летие Государственного исторического музея

Фото: tularegion.ru

9 февраля в филиале Государственного исторического музея в Туле состоялось мероприятие, посвященное 149-й годовщине создания ГИМа.

Музей поздравил и губернатор Тульской области. Он назвал музей одним из символов Москвы. В 2020 году филиал ГИМа открылся в Туле и стал главным украшением Музейного квартала в историческом центре города.

Сотрудникам учреждения были увручены региональные награды. Кроме того коллектив ГИМа поздравили председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и представители музеев региона.