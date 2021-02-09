Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Тульской области не превышен Фото: Алексей ФОКИН

По данным мониторинга за заболеваемостью ОРВИ за первые семь дней февраля в области зарегистрировано 7346 случаев ОРВИ, что ниже порога на 7%, однако есть рост на 3,4% по сравнению с концом января. Вместе с тем, если смотреть на ситуацию по возрастным группам, то среди взрослых есть превышение на 26,2%.

В областной столице за прошедшую неделю зарегистрировано 3700 случаев ОРВИ, что ниже порога даже на 14%. В разрезе отдельных возрастных групп среди взрослых на порог превышен 14,6%.