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В Туле пресекли работу медицинского кабинета без лицензии

Прокуратура проверила это место из-за обращения местной жительницы
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Туле пресекли работу медицинского кабинета без лицензии

В Туле пресекли работу медицинского кабинета без лицензии

Фото: Алексей ФОКИН

Из-за обращения местной жительницы прокуратура начала проверки в медицинском кабинете на улице Каминского в Туле.

В ходе этих проверок было установлено, что медицинский кабинет оказывал гражданам услуги без необходимой на это лицензии. По этому делу прокуратура района обратилась в суд.

После рассмотрения искового заявления суд обязал эту организацию прекратить осуществление медицинской деятельности без лицензии. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.