В Туле в сентябре откроется два новых физкультурно-оздоровительных комплекса Фото: Алексей ФОКИН

ФОК на улице Луначарского будет иметь два бассейна, один из которых с 6 дорожками длиной 25 метров. В трехэтажном здании также предусмотрены залы для занятий хореографией, волейболом и баскетболом. Вместимость комплекса — до тысячи человек.

ФОК на улице Р. Зорге будет двухэтажным и «сухопутным». Здесь предусмотрен зал для игровых видов спорта, а также помещения для занятий спортивной борьбой, тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, хореографией и настольным теннисом.

На данный момент оба комплекса готовы на 15%. Открыть для посещения объекты планируется к 1 сентября.