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Несколько управляющих компаний Тулы не проводили уборку придомовых территорий от снега

Этой проблемой занялась прокуратура
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Несколько управляющих компаний Тулы не проводили уборку придомовых территорий от снега

Несколько управляющих компаний Тулы не проводили уборку придомовых территорий от снега

Фото: Алексей ФОКИН

За тем, насколько добросовестно управляющие компании исполняют свои обязанности, проследила прокуратура Зареченского района Тулы. Нарушения нашлись в 15 жилых домах.

Придомовые территории этих домов не обирались от снега и наледи надлежащим образом, а также не обработаны противогололёдными материалами. К таким управляющим компаниям относятся ООО «АДС г. Тулы», ООО «Арсенал», ООО «ЖСК», ООО «НТК», ООО «РСК-71», ООО «Стройуслугасервис», ООО «УК №1», ООО «Оружейная Слобода».

Прокуратура вынесла руководителям этих организаций представления, исполнение требований которых находится на контроле.

Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания жилых домов».