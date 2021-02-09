Несколько управляющих компаний Тулы не проводили уборку придомовых территорий от снега Фото: Алексей ФОКИН

За тем, насколько добросовестно управляющие компании исполняют свои обязанности, проследила прокуратура Зареченского района Тулы. Нарушения нашлись в 15 жилых домах.

Придомовые территории этих домов не обирались от снега и наледи надлежащим образом, а также не обработаны противогололёдными материалами. К таким управляющим компаниям относятся ООО «АДС г. Тулы», ООО «Арсенал», ООО «ЖСК», ООО «НТК», ООО «РСК-71», ООО «Стройуслугасервис», ООО «УК №1», ООО «Оружейная Слобода».

Прокуратура вынесла руководителям этих организаций представления, исполнение требований которых находится на контроле.

Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания жилых домов».