В Туле прошло торжественное мероприятие, посвященное 117-й годовщине подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

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9 февраля у главного входа в Комсомольский парк, возле памятника Всеволоду Федоровичу Рудневу прошло торжественное мероприятие, посвящённое 117-й годовщине подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В нём приняли участие ветераны, юнармейцы, школьники, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

Командиром крейсера был наш земляк Всеволод Руднев. Министр культуры Тульской области отметила важность того, чтобы нынешнее и будущие поколения знали героическую историю Отечества и гордились своими выдающимися предкам.

В этот памятный день перед туляками выступили представители ветеранских организаций, духовенства и Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества.