Романтическая история закончилась уголовной статьёй: «невестка» тулячки воровала у неё из квартиры золотые украшения
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле задержали подозреваемую в воровстве женщину. Выяснилось, что 28-летняя дама, проживая со своим молодым человеком в квартире, по всей видимости, его матери свободно забирала ее золотые украшения и распоряжалась ими по своему усмотрению.
Только спустя несколько месяцев женщина обнаружила пропажу. К тому моменту двое влюбленных уже успели расстаться.
Полицейские нашли и задержали злоумышленницу: 28-летняя ранее судимая тулячка призналась в содеянном. В отделе полиции «Привокзальный».