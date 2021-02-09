Романтическая история закончилась уголовной статьёй: «невестка» тулячки воровала у неё из квартиры золотые украшения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле задержали подозреваемую в воровстве женщину. Выяснилось, что 28-летняя дама, проживая со своим молодым человеком в квартире, по всей видимости, его матери свободно забирала ее золотые украшения и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Только спустя несколько месяцев женщина обнаружила пропажу. К тому моменту двое влюбленных уже успели расстаться.

Полицейские нашли и задержали злоумышленницу: 28-летняя ранее судимая тулячка призналась в содеянном. В отделе полиции «Привокзальный».