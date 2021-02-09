В Пролетарском округе Тулы вода стала жестче Фото: Алексей ФОКИН

По данным за прошедшую неделю, по мутности лидирует Привокзальный округ, а по чистоте - Советский. По жесткости ситуация хуже всего также у Привокзального, а по мягкости самая лучшая вода - у пролетарцев. При этом все показатели соответствуют норме.

Вместе с тем, если сравнивать с предыдущими показателями, то в том же Пролтарском округе вода стала пусть и ненамного, но жестче январской — 5,2-5,8 ед. вместо 4,8-5,4. В Заречье вода по мутности оказалась чуть хуже предыдущего замера — 0,69 против 0,62 мг/дм куб. Показатели по содержанию железа практически не изменились.