В Тульской области обнаружились газовые счетчики-близнецы Фото: Алексей ФОКИН

Газовщики при проведении работ по приемке в эксплуатацию новых приборов учета выявили пять счетчиков-дубликатов в совершенно разных уголках Тульской области. Приборы одинаковой модели, одного и того же завода-изготовителя и с одном и тем же заводским номером были приобретены жителями села Камынино Плавкого района, села Слободка Ленинского района, СНТ Тассовец, поселка Романовские дачи и поселка Заокские просторы.

Все абоненты купили их через интернет-сайты. При этом проверка выявила, что завод-изготовитель таких счетчиков не выпускал.

Таким образом «левые» приборы учета оказались вне закона. Абонентам теперь придется приобретать новые.