В Щекино несовершеннолетний пешеход попал под колеса машины Фото: материалы пресс-служб

8 февраля в 21:30 на улице Революции города Щекино Тульской области мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-217010», сбил несовершеннолетнего мальчика, переходившего дорогу. Он шел справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.