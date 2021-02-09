В Кимовске автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе Фото: материалы пресс-служб

8 февраля в 10:38 на улице Бессолова города Кимовска Тульской области мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы и была госпитализирована.

Уважаемые пешеходы, будьте бдительны, переходя проезжую часть. Даже если вы пересекаете ее по «зебре», убедитесь в своей безопасности. Посмотрите по сторонам: нужно быть уверенными, что автомобилисты тормозят и пропускают вас.