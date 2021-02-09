Более 5 тысяч жителей Тульской области сменят в 2021 году аварийное жилье на новое Фото: Алексей ФОКИН

В настоящем году в планах на территории Тульской области расселение 102 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В нем проживают более 5 тысяч человек.

С этой целю начато строительство многоквартирных домов в Новомосковске и Щекино. В ближайшее время возведение нового жилья начнется в Богородицке, Киреевске, Суворове и Ясногорске.

К настоящему моменту уже расселено 27,6 квадратных метров жилья, новые квартиры получили порядка 1400 человек.