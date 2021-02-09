Напротив Центрального парка в Туле из-за ДТП был затруднен проезд Фото: Архив "КП"

На улице Фридриха Энгельса в Туле, напротив Центрального парка, 9 февраля произошло ДТП. Судя по фото очевидцев, грузовой автомобиль, выезжая с прилежащей дороги, не уступил проезжающей легковушке. Из-за этого две машины столкнулись.

ДТП могло затруднить движение остальным автомобилистам: машины перегородили почти целый перекресток.

Информация о пострадавших пока неизвестна, предположительно, никто не был травмирован.