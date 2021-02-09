Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 февраля 2021: за сутки скончались 9 человек Фото: Алексей ФОКИН

Последние статистический данные по коронавирусу в Тульской области приводят следующие цифры: новых случаев выявлено за минувшие сутки 163 при общем числе заболевших с начала пандемии в 30 416 человек.

Однако число выздоровевших превышает данные по заболевшим. За сутки на поправку пошли 178 человек. Всего с начала пандемии в Тульской области окончательно победили вирус 27 830 жителей региона. Они все получили отрицательный результат тестирования.

Ежедневно обновляется и печальная статистика: по ситуации на 9 февраля, за сутки 9 человек погибли от коронавируса. Всего же в области с начала пандемии умерло 1 094 человека. Это люди, у кого болезнь дала осложнения, и те, кто находился в группе особенного риска.