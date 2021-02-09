Парень из Тульской области не захотел проводить «юность в сапогах»: призывника будут судить за уклонение от службы

20-летний молодой человек умышленно не пришел в военкомат Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске будут судить 20-летнего парня за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Молодой человек получал повестку из военкомата, однако умышленно не собирался туда являться. Правда такая мера его не очень-то спасла.

На призывника завели уголовное дело за уклонение ото службы, оно направлено в Новомосковский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.