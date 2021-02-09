В Тульской области объявлено метеопредупреждение: нас ожидает сильный снег и усиление ветра Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа 9 февраля с сохранением до 9:00 10 февраля 2021 года по территории Тульской области местами ожидается сильный снег, усиление восточного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При порывистом ветре паркуйте машину вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций, обходите шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Водители, будьте предельно осторожными, внимательными, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения!

При гололедице МЧС рекомендует пешеходам отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.