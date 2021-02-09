В Тульской области стартовали съемки исторического фильма Фото: соцсети

Картина основана на реальных событиях - истории об операторах-документалистах, получивших первый в истории Советского Союза «Оскар» за фильм-кинохронику разгрома фашистов под Москвой в 1941 году.

Режиссером кинокартины выступает Сергей Мокрицкий, известный по работам «Битва за Севастополь», «Черновик», «Я — учитель». В районе Алексина отснимут практически половину сцен, важным фактором является снег — в тот военный год было тоже морозно.

Практически вся массовка — местные жители. Главные же роли в картине исполнят Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин.

Съемки в Алексине продлятся еще два дня, потом киношники уедут в Москву и вернутся только в начале марта.