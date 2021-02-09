Какими должны быть морозы, чтобы тульские школьники остались дома? Фото: Алексей ФОКИН

По прогнозам синоптиков, холода продержатся почти до конца февраля. Последний раз такие морозы в регионе фиксировались пять лет назад.

Согласно рекомендациям регионального минздрава, дистанционное обучение следует организовать при понижении температуры:

для учащихся начальных классов - минус 23-25 градусов,

для школьников 5-9 классов - минус 26-28 градусов,

для старшеклассников - минус 31 градус и ниже.

При этом, должны быть созданы дежурные классы, в которых должно быть не холоднее +18 градусов.