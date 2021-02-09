В Туле на четыре с половиной года осужден телефонный мошенник, укравший у граждан почти два миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Челябинской области Советский районный суд Тулы осудил за мошенничество с причинением имущественного ущерба в крупном размере, а также за покушение на мошенничество в крупном размере.

Стало известно, что он, случайным образом набирая номера, представлялся сотрудником правоохранительных органов и врал гражданам. Мужчина говорил, что их родственник якобы попал в ДТП, сбив при этом человека. Злоумышленник вводил людей в заблуждение, убеждая потерпевших передать ему деньги через человека, который придет по его просьбе по их месту жительства.

Так, у четырех жителей Тулы мошенник украл в общей сложности 1 730 915 рублей. Кроме того, собирался обмануть еще одного на сумму 260 000 рублей, однако не довел свой преступный умысел до конца.

Приговором Советского районного суда Тулы мужчина признан виновным и осужден на четыре с половиной года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.