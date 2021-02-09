Тринадцатилетнему туляку, спасшему из-под снега в Красной Поляне сноубордиста, будет объявлена благодарность Фото: Алексей ФОКИН

В конце января на горнолыжном курорте «Красная Поляна» тринадцатилетний туляк Иван Зимин спас из-под снега сноубордиста, попавшего в снежную яму.

Алексей Дюмин уже поблагодарил родителей мальчика, созвонившись с ними, за то, что воспитали неравнодушного сына. Глава региона отметил, что на таких примерах нужно воспитывать молодежь.

В ближайшее время в губернатора запланирована встреча с юным героем: мальчика поблагодарят лично и вручат ценный подарок.

Напомним, попавшего под снег туриста заметил катавшийся неподалеку Иван. Мальчик бросился к пострадавшему, очистил лицо сноубордиста от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь.