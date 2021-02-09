Туляки подписывают петицию за ликвидацию подземного перехода на проспекте Ленина Фото: Алексей ФОКИН

Туляки в интернете собирают подписи под обращением к администрации города с просьбой убрать переход, расположенный на перекрестке проспекта Ленина и улицей Каминского. Вместо него предлагается сделать обычный перекресток, оснащенный светофором. По мнению авторов петиции, это поможет снизить аварийность на данном участке, а также создать более комфортные условия для маломобильных жителей города и пожилых людей, которым сложно преодолевать ступени на спуске и подъеме в тоннель.

Однако не все согласны с такими выводами и в соцсетях возражают, что лишний светофорный объект на этом перекрестке, напротив, осложнит движение транспорта и пешеходов.