В Тульской области на две недели продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет Фото: Алексей ФОКИН

8 февраля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так, наряду с другими поправками, было внесено изменение о том, что еще на две недели продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Исключения составляют те, у кого прошло 14 дней после второго этапа вакцинации и имеется сертификат о её прохождении. Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65+ по-прежнему приостановлено.

Кроме того, в Тульской области продлен запрет на массовые мероприятия до 25 февраля.