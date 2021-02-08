В Тульской области до 25 февраля продлен запрет на проведение массовых мероприятий Фото: Алексей ФОКИН

8 февраля Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 25 февраля продлен установленный ранее запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Под массовыми мероприятиями понимается организованное мероприятие, в котором участвуют более 20 человек.