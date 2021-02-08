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В Ефремове будут судить автомобилиста, по вине которого погиб человек: водитель был под наркотиками

Погиб пассажир этой же машины
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Ефремове будут судить автомобилиста, по вине которого погиб человек: водитель был под наркотиками

В Ефремове будут судить автомобилиста, по вине которого погиб человек: водитель был под наркотиками

Фото: Алексей ФОКИН

Осенью 2019 года 25-летний житель города Ефремова Тульской области в состоянии наркотического опьянения управлял своим «Mercedes Benz». Молодой человек превысил скорость, из-за чего машина выехала на обочину и перевернулась.

От полученных телесных повреждений один из пассажиров скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Ефремовский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.