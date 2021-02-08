29 тысяч человек привито первым компонентом с начала вакцинации в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

С начала вакцинации в Тульской области первым компонентом вакцины привились уже 29 тысяч человек 1837 получили уже второй компонент вакцины.

По ситуации на утро 8 января, в запасе остается еще 10 395 доз вакцины — это примерно на неделю работы. Сейчас прививки делают вакциной из январского запаса. На неделе же область получит еще 16 тысяч доз вакцины.

Кроме того, продолжают свою работу выездные прививочные бригады. Люди могут получить вакцинироваться на предприятиях, в населенных пунктах и даже просто в торговом центре. В тульском Гостином дворе открылся специальный кабинет, там с его открытия привились 330 человек.

Сейчас вакцинация идет на 19 промышленных предприятиях. Уже прошло 70 выездов, привито более 2 600 человек. Также осуществляются выезды в ФАПы, привито почти 1200 человек.