Более 100 работ поступило конкурс «Ростелекома» от журналистов и блогеров ЦФО

На конкурс для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Центрального федерального округа. Юбилейным сотым материалом стала статья Светланы Вербицкой «Цифровое лицо». Журналист информационных общественно-политических еженедельников «НГ-Регион» и «Новая среда+» из города Обнинска Калужской области рассказала об инициативе по расширению программы «Цифровой регион». Проект «Obninsk. Digital» направлен на привлечение жителей, а также предпринимателей и общественников к цифровым изменениям, происходящим в городе.

Светлана Вербицкая, журналист:

«В конкурсе “Ростелекома” я участвую впервые. Не скажу, что тема цифровых технологий очень близка мне. Но невозможно не быть причастной к этому, когда ты живешь и работаешь в Обнинске — городе науки и высоких достижений. Где, как не здесь, должны рождаться передовые идеи и проекты, о которых мы можем рассказать читателям? К тому же за технологиями — будущее».

На конкурс «Вместе в цифровое будущее» на сегодняшний день поступило почти 800 работ от представителей медиасферы со всей России. В ЦФО больше всего работ на конкурс заявлено от журналистов Белгородской и Тульской областей. Победители будут определены как на региональном, так и на федеральном уровнях. Итоги регионального этапа конкурса жюри подведет в мае, федерального — в июне 2021 года.

Напомним, что подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта 2021 года. Работы принимаются в четыре основные номинации («Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа»), а также в две спецноминации — «Кибербезопасность» и «Цифровой регион».

В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.