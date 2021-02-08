Из-за аварии в Киреевском районе госпитализирована несовершеннолетняя девушка Фото: материалы пресс-служб

7 февраля в 16:30 на 33-ем километре автодороги «Тула–Новомосковск» Киреевского района Тульской области молодой человек, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся с «Renault Kangoo».

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лада», девушка 16-17 лет. Она получила различные травмы и была госпитализирована.

Кроме того, пострадала и девушка-пассажир другого автомобиля. Ее после оказания медицинской помощи отпустили.