В Тульской области грузовик въехал в легковушку: пострадала несовершеннолетняя девочка-пассажир Фото: материалы пресс-служб

6 февраля в 15:40 на 204-ом километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района мужчина, управляя грузовиком «Hyundai», по предварительной информации, столкнулся с легковушкой «Hyundai Solaris».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Hyundai Solaris» и ее несовершеннолетний пассажир — девочка 7-8 лет. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены

На момент аварии девочка находилась в специальном детском автомобильном кресле, благодаря чему получила незначительные травмы.