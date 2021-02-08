Тульская область присоединится к массовой лыжной гонке «Лыжня России» Фото: Алексей ФОКИН

13 февраля Тульская область присоединится к XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Прием заявок уже стартовал, успейте записаться.

Регистрацию можно пройти с 8 по 12 февраля с 10:00 до 18:00 в конференц-зале на западной трибуне здания Тульского велотрека.

Записаться можно и непосредственно в день гонки, 13 февраля. В этот день зарегистрироваться можно с 8:00 до 10:00 в лыжном центре «Веденино». Приходите!