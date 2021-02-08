В Туле женщина выпала из окна третьего этажа на улице Баженова

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7 февраля вечером в Туле на улице Баженова произошло ЧП: женщина выпала из окна третьего этажа дома №28. Её спас сугроб: она приземлилась в него и осталась жива. На место происшествия оперативно прибыли медики. Пострадавшая пояснила, что ЧП случилось по ее неосторожности: она не удержалась, оступилась и полетела вниз.

В итоге женщину госпитализировали, у нее диагностирована травма головы. В данный момент жизни тулячки ничего не угрожает.

Тем не менее, на некоторое время ей придется остаться в больнице под наблюдением врачей, чтобы окончательно прийти в себя.