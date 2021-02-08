В Новомосковске мужчина украл 19 тысяч рублей из торговой палатки Фото: Алексей ФОКИН

В городе Новомосковске Тульской области задержали подозреваемого в совершении кражи.

По предварительным данным, ночью злоумышленник повредил входную дверь торговой палатки, расположенной на одной из улиц города. После этого он проник внутрь и забрал оттуда 19 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний неработающий ранее судимый местный житель,он задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

В рамках расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчины и точное количество совершённых им преступлений.