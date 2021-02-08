Самбистка из Тулы выступит на Первенстве Европы Фото: материалы пресс-служб

Первенство России по борьбе самбо среди юниорок и юниоров до 18 лет прошло в Армавире.

В финальный день соревнований 6 февраля Тульскую область представляла Елена Алленова. Она стала серебряным призером в весовой категории 80 кг. На данном соревновании спортсмены боролись не только за медали, но и за право выступать за нашу страну на Первенстве мира в октябре 2021 года в Монголии.

Серебряные призёры, в числе которых и тулячка Елена Алленова, отправятся на Первенство Европы на Кипр в апреле.