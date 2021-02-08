В Тульской области начался второй отбор абитуриентов в Школу Олега Табакова Фото: материалы пресс-служб

Встреча с абитуриентами и журналистами состоялась в Доме Дворянского собрания. В ней принял участие Владимир Машков.

Народный артист России отвечал на вопросы ребят, также с ними пообщались и преподаватели Школы — ведущие артисты Театра Олега Табакова Сергей Беляев, Артур Касимов и студентка 2-го курса, тулячка Виктория Разумовская. Завершился вечер класс-концертом студентов выпускного курса Школы Олега Табакова.

6 и 7 февраля Владимир Машков и преподаватели Школы провели два этапа отборочных прослушиваний. Заявление на участие в них подали 82 абитуриента из 25 регионов России.