В Тульской области подростки украли у пенсионера печку: они хотели ее продать как металлолом Фото: Алексей ФОКИН

60-летний туляк обнаружил, что на территорию принадлежащего мужчине садового участка кто-то проник. Выяснилось, что похитители украли у пенсионера металлическую печку, которую потом хотели сбыть.

Полицейские выяснили, что к краже могут быть причастны 17-летний туляк и его 16-летний подельник. Чуть позже эта версия подтвердилась. Подозреваемые признались в содеянном, а похищенное чужое имущество у них изъяли.

Сейчас в полиции выясняют все детали их противоправной деятельности.