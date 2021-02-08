В Туле две украинки организовали бордель: «трудовым персоналом» были девушки из Узбекистана

Фото: Telegram-канал «Тула. Экстремизм»

В Советском районе Тулы полицейские обнаружили «домашний» бордель. Его нашли в ходе обычной проверки мигрантов. го организаторами оказались две гражданки Украины. Одна из них трудилась наравне с остальными «рядовыми» девушками. Трудовым персоналом в этой «организации» были девушки из Узбекистана.

За организацию этого злачного места двум украинкам грозит уголовная ответственность за организацию занятия проституцией по статье 241 УК РФ. «Персоналу» выпишут административные штрафы.

Кроме того, две девушки из Узбекистана также привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Организаторы борделей заключены под стражу.