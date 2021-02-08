В Тульской области следствие проводит проверки по факту гибели девочки при катании на тюбинге Фото: материалы пресс-служб

6 февраля в деревне Крекшино Плавского района произошла трагедия: 11-летняя девочка, катаясь на тюбинге в не предназначенном для этого месте, выехала на проезжую часть и попала под машину. В результате столкновения ребенок погиб.

Следственные органы уже начали проверку по этому факту. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, проводятся и другие мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего.

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