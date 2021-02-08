915 тысяч рублей со сутки украли телефонные мошенники у восьми жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

На территории Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Так, на прошедших выходных за сутки у восьми граждан было украдено 915 тысяч рублей. Зачастую жертвы подобных краж знают о методах, используемых мошенниками, но все равно попадаются на их «удочку».

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Такая информация может быть нужна только злоумышленнику.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!