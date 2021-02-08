В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за аномально холодной погоды Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 7 по 11 февраля в Тульской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже нормы.

МЧС России по Тульской области просит граждан быть бдительными и осторожными. Для обогрева помещений не применяйте самодельные обогреватели. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы. Не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной изоляцией.

Будьте осторожны и внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".