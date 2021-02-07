Масочный режим на территории РФ могут снять к концу весны Фото: Алексей ФОКИН

Масочный режим на территории РФ могут снять к концу весны. Об этом пишет РБК, ссылаясь на иммунологов.

Врачи отмечают, что на это влияет несколько факторов, и в том числе — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации. Ожидается, что к концу весны заболеваемость коронавирусом пойдет на естественный и довольно резкий спад. Специалисты предполагают, что серьезной вспышки из-за сезона ОРВИ в феврале-марте не будет. И если текущая ситуация с коронавирусом сохранится, то летом антиковидные меры станут слабее или их снимут вообще.

Некоторые врачи-иммунологи считают, что масочный режим может быть отменен в апреле-мае. Правда, осенью снова может возникнуть необходимость носить средства индивидуальной защиты, так как ожидается новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями, а маски являются хорошим барьером не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ и гриппа.